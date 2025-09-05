Alias ‘Duvan’ ordenó el atentado contra tres periodistas, siendo Gustavo Chica el primer objetivo

Dos meses después del atentado que pretendía acabar con la vida del periodista de Caracol Radio en Guaviare, Gustavo Chica, este viernes 5 de septiembre la Fiscalía reveló quien fue el determinador del intento de asesinato: alias Duvan, cabecilla de las disidencias de alias Calarca.

Alias Duvan, habría dado la orden a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’ del Bloque Jorge Suárez Briceño, para que coordinara el ataque armado en el que fueron atacados Gustavo Chica y su esposa en San José del Guaviare.

Es así como alias ‘Cartulina’ contrata a los ya judicializados: Wilmer Alexander Perea Babativa, quien le disparó al corresponsal y a Alberto Antonio Araújo Rivera, quien contrató al sicario por $2 millones.

En una audiencia reservada a la que tuvo acceso esta emisora, el fiscal a cargo del caso narró como a finales de junio de 2025, alias ‘Cartulina’ se reunió con el cabecilla alias ‘Duván’ en Puerto Cachicamo, donde recibió la orden de asesinar a Gustavo Chicangana, a quien identificaron como “el periodista que más duro les estaba dando a la organización”. En esa reunión también se ordenó el homicidio de los corresponsales Erika Londoño y Camilo Ramírez.

De acuerdo con el fiscal, “alias Duván le suministró en efectivo 500 mil pesos para efectos de viáticos”.

Alias ‘Cartulina’, según la investigación, ya había realizado labores de inteligencia sobre el periodista, conociendo su rutina y ubicación: “usted ya había realizado la inteligencia días anteriores, que usted le sabía la rutina al periodista, sabía en qué casa vivía, sabía en qué momentos estaba sin el escolta de la UNP, pero que requería de la logística para ejecutar el hecho”. El hombre fue imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Los móviles del atentado: “su rol de periodista”

“La orden de asesinar al señor Gustavo Chicangana Álvarez se debe a su rol de periodista de la emisora Guaviare Estéreo de la cadena Caracol Radio. Y esto debido a que la organización criminal no está de acuerdo en la manera como los periodistas de manera objetiva y transparente están informando la situación de orden público en el departamento del Guaviare, y por ello fue declarado en específico el señor Gustavo Chicangana Álvarez, incluso otros dos periodistas más, como objetivo militar por parte de esta estructura criminal que pretende, mediante el miedo y el terror, generar pánico dentro de la sociedad”, señaló el fiscal.