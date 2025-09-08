Willy García celebra el amor y la amistad a ritmo de salsa y mucho sentimiento
Después de apoderarse de las tendencia digitales por poner a cantar salsa a Ryan Castro y Kapo con sus éxitos, el cantante vallecaucano llega a Medellín y Pereira, para deleitar al público salsero del país.
Willy García continúa posicionándose como uno de los mayores exponentes de la salsa colombiana y una de las voces más queridas de la salsa romántica.
En la celebración del mes del amor y la amistad, el cantante del puerto de Buenaventura llevará sus éxitos con letras cargadas de amor que llegan directo al corazón, y que tocan las fibras de su público, a dos imperdibles encuentros en Medellín y Pereira.
Destacándose por cantarle al amor y ser un cómplice con sus poesías hechas canciones, tales como ‘Te amo’, ‘Mi Amuleto’ y ‘Si me faltas tú’, generando los más profundos sentimientos, Willy García se encontrará de nuevo con su público en dos citas de Salsa y romanticismo en la Ciudad de la eterna Primavera, el viernes 19 de septiembre en Bora Bora Club Social, y el sábado 20 de septiembre en Paradise Centro de Eventos en la Perla del Otún.
El cantante y compositor bonaverense sigue marcando un camino para la Salsa a través de su trayectoria musical, en la que recientemente sumó a su discografía ‘Viviendo’, una larga producción que reafirma una suma de características como la alegría, el amor y la sinceridad de los sentimientos de sus composiciones, en la que también desarrolla un viaje musical que lo lleva entre la Salsa, el Bolero y los ritmos de su pacífico colombiano.
Le puede interesar:
Willy García quien ha hecho de sus canciones himnos perdurables en la historia, que acompañan las demostraciones de afectos más genuinas, está listo para cantar y celebrar con todos los salseros el sentimiento más puro como lo es el amor a ritmo de timbal y conga con su repertorio musical.
Las boletas para celebrar amor y amistad con Willy García y mucha salsa, están disponibles en la tiquetera.com para Pereira y en Medellín.