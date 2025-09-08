Willy García celebra el amor y la amistad a ritmo de salsa y mucho sentimiento

Willy García continúa posicionándose como uno de los mayores exponentes de la salsa colombiana y una de las voces más queridas de la salsa romántica.

En la celebración del mes del amor y la amistad, el cantante del puerto de Buenaventura llevará sus éxitos con letras cargadas de amor que llegan directo al corazón, y que tocan las fibras de su público, a dos imperdibles encuentros en Medellín y Pereira.

Destacándose por cantarle al amor y ser un cómplice con sus poesías hechas canciones, tales como ‘Te amo’, ‘Mi Amuleto’ y ‘Si me faltas tú’, generando los más profundos sentimientos, Willy García se encontrará de nuevo con su público en dos citas de Salsa y romanticismo en la Ciudad de la eterna Primavera, el viernes 19 de septiembre en Bora Bora Club Social, y el sábado 20 de septiembre en Paradise Centro de Eventos en la Perla del Otún.

El cantante y compositor bonaverense sigue marcando un camino para la Salsa a través de su trayectoria musical, en la que recientemente sumó a su discografía ‘Viviendo’, una larga producción que reafirma una suma de características como la alegría, el amor y la sinceridad de los sentimientos de sus composiciones, en la que también desarrolla un viaje musical que lo lleva entre la Salsa, el Bolero y los ritmos de su pacífico colombiano.

Willy García quien ha hecho de sus canciones himnos perdurables en la historia, que acompañan las demostraciones de afectos más genuinas, está listo para cantar y celebrar con todos los salseros el sentimiento más puro como lo es el amor a ritmo de timbal y conga con su repertorio musical.

Las boletas para celebrar amor y amistad con Willy García y mucha salsa, están disponibles en la tiquetera.com para Pereira y en Medellín.