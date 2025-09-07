Shakira conmueve en Guadalajara al cantar “Sombras” con mariachi para su padre de 94 años

La noche del sábado 6 de septiembre se volvió inolvidable para miles de fans que asistieron al tercer concierto de Shakira en Guadalajara como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, pero también fue especial por una razón muy personal para la cantante.

En uno de los momentos más emotivos del show en el Estadio Akron, Shakira sorprendió al público interpretando “Sombras”, el clásico de Javier Solís, acompañada por el Mariachi Gamamil. La dedicatoria fue para su padre, William Mebarak, quien ese día celebraba 94 años de vida.

“Ha sobrevivido todo y me ha dado todo”, dijo Shakira visiblemente emocionada antes de comenzar la canción, provocando una ovación que estremeció el recinto.

La combinación de la voz de la colombiana con el mariachi, sumada a la nostalgia del tema y la conmovedora dedicatoria, se convirtió en una de las postales más memorables de toda su gira, una escena que será inolvidable para quienes estuvieron presentes.

El gesto fue celebrado por miles de asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde fanáticos y medios destacaron la cercanía emocional de la artista con su familia y su sensibilidad para conectar con el público mexicano a través de su música.

Con este tercer show, Shakira cierra su paso por Guadalajara, dejando claro que su regreso a los escenarios está marcado no solo por el éxito, sino también por momentos profundamente humanos y sinceros.