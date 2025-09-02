¿Day Vásquez le habría ocultado información a la Fiscalía?: esto dijo la defensa de Nicolás Petro

En la tarde de este lunes 1 de septiembre de 2025 se completó el primer día de audiencia preparatoria de Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante la diligencia, el abogado del exdiputado del Atlántico, Alejandro Carranza, cuestionó una diligencia de la Fiscalía en la casa de Day Vásquez, el pasado 3 de marzo de 2023, en la que la expareja de Petro Burgos tiene en su poder dos celulares con los que, según Carranza, se habría pasado información de un móvil al otro.

Los dos celulares de Day Vásquez

“Su señoría usted puede observar que hay dos celulares en la mesa. En un celular la señora Daysuris del Carmen está buscando la información y ahí le menciona al fiscal lo que va a entregar, y lo pasa al otro celular. Esta es la diligencia en la que se está llevando a cabo la recepción de la declaración”, dijo el abogado sobre el video que mostró la defensa en la audiencia preparatoria de juicio.

De acuerdo con el profesional del derecho, la información que entregó Vásquez ese día, ya la tenían medios de comunicación.

“Esta defensa se pregunta si la Fiscalía tenía en su presencia el celular que sí contiene la fuente de información. Por qué no le pidieron a Vásquez también entregar el otro celular, sino que en una extraña maniobra le permiten que, delante de ellos, ella envíe una información de un celular a otro”, agregó Carranza.

Dicho procedimiento de la Fiscalía se reportó meses antes de las capturas de Day Vásquez y Nicolás Petro.

Igualmente, Carranza pidió que esta prueba no sea tenida en el juicio oral, debido a que también Vásquez habría sido interrogada por un fiscal sin abogado, ni defensa, lo que, para la defensa de Nicolás Petro, plantearía dudas sobre la legalidad del procedimiento y la falta de un proceso formal de indagación.