¿Cuándo jugará la Selección Colombia Femenina la Liga de Naciones?

El fútbol femenino en Sudamérica tendrá una ronda previa de clasificación a la Copa del Mundo. A partir de octubre del 2025 se jugarán 36 partidos de la Liga de Naciones en la CONMEBOL que dará dos cupos directos al Mundial 2027 y dos para el repechaje.

Esta ronda de todos contra todos la jugarán 9 asociaciones miembros de Confederación Sudamericana de Fútbol, con excepción de la Selección Brasileña de fútbol, que tiene el cupo asegurado por ser el país anfitrión de este certamen en su 10° edición. Por lo que el continente sudamericano tendrá tres participantes asegurados, un cupo más de los que normalmente se dan.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia Femenina?

En la mañana de este lunes 8 de septiembre la CONMEBOL confirmó los horarios de las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones Femenina. Dando el inicio del torneo clasificatorio al próximo Mundial Brasil 2027.

La Selección Colombia cambió su sede para esta nueva fase y jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Normalmente, la casa de la Tricolor era el Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, pero en esta ocasión el concierto de Shakira el 25 de octubre se cruza con el partido de la primera fecha de la Liga de Naciones.

Esta doble fecha se jugará entre el viernes 24 de octubre y martes 28 de octubre. Colombia enfrentará a Perú en condición de local y visitará a Ecuador, serán 4 partidos en cada jornada con 8 equipos y descansa una selección. Tras haber quedado segundas en la pasada Copa América, se espera que el combinado nacional clasifique al Mundial 2027 sin complicaciones.

Programación fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones:

viernes 24 de octubre

Bolivia vs. Ecuador / estadio Municipal del Alto / 5:00 p.m (hora Bolivia)

Venezuela vs. Chile / estadio Metropolitano de Cabudare / 5:00 (hora Venezuela)

Argentina vs. Paraguay / estadio sin definir / 8:00 p.m (hora Argentina)

Colombia vs. Perú / estadio Atanasio Girardot / 8:00 p.m (hora Colombia)

Martes 28 de octubre