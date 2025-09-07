Atlético Nacional, eliminado: Definida la gran final de la Liga Femenina 2025

Ya se conocen los dos equipos que lucharán por el título de la Liga Femenina 2025. Este sábado 6 de septiembre se jugaron los partidos de vuelta, a los que Santa Fe fue el único que llegó con ventaja, luego de que Cali y Nacional igualaran 1-1 en la ida.

El equipo bogotano venció en la ida 1-0 a Orsomarso en El Campín con gol de Mariana Zamorano. Esa anotación le bastó al cuadro de las Leonas para llegar a una nueva final, pues en Yumbo el encuentro terminó 0-0, concretando así el paso a la 6 definición de 9 posibles. Vale la pena mencionar que Santa Fe es el que más títulos tiene, con 3.

Por su parte, a segundo turno, Nacional y Deportivo Cali se enfrentaron en el juego de vuelta en el Atanasio Girardot. La ida fue 1-1, con goles de Manuela González para las antioqueñas y Zharick Montoya para las Azucareras.

En Medellín, Cali sacó la casta y se impuso para llevar la serie al 3-2. Las autoras de los goles fueron Melain Aponzá al minuto 57 y Zharick Montoya al 74, quien luego se fue expulsada por doble amarilla al 84. Descontó para Nacional Sara Martínez al 90+5, pero no les alcanzó para igualar el global.

Cali vs. Santa Fe, la gran final de la Liga Femenina

Cuarta final para el Deportivo Cali, que irá en búsqueda de su tercer título, para igualar a Santa Fe en el palmarés. Justamente esta fue la final del 2024, que terminó con la coronación de las vallecaucanas gracias al 4-1 en el global.

Segunda definición de un título entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. En 2022, el partido de ida se jugó en Cali y fue victoria 2-1 para las locales, cerrando en Bogotá con triunfo por 0-2. En esta oportunidad, la serie iniciará en El Campín y cerrará en el Pascual Guerrero, en fechas por confirmar.

Vale la pena mencionar que Santa Fe y Deportivo Cali estarán representando a Colombia en la Copa Libertadores 2026.