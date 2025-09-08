¡Prográmese! Manifestaciones en Bogotá del 9 al 14 de septiembre: horarios y puntos de concentración
Planifique con tiempo sus recorridos en Bogotá. Estas serán las marchas que se realizarán en la capital en la segunda semana de septiembre:
La capital de Colombia, Bogotá, se ha consolidado como una de las ciudades con mayor número de manifestaciones en el país. Sectores como la educación, la salud, el transporte y los recicladores, entre otros, convocan con frecuencia a la ciudadanía para movilizarse según sus demandas e intereses.
Para la semana del 9 al 14 de septiembre están programadas varias manifestaciones durante el día, lo que podría generar afectaciones en la movilidad de diferentes zonas de la ciudad. Por esta razón, le presentamos la programación completa de marchas, para que programe sus recorridos por la ciudad.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) informó que hará presencia y acompañará las actividades culturales, marchas y protestas que se desarrollen en esta segunda semana de septiembre, con el fin de garantizar el orden y la seguridad.
Manifestaciones martes 9 de septiembre 2025
- Hora: 7:00 a. m
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad ”
- Lugar: Plaza de Bolívar, convoca el Ministerio del Interior
- Hora: 10:00 a. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles - Pétalos Caídos
- Lugar: CAI AURES (Suba)Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A
- Hora: 2:00 p. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces
- Lugar: Parque de los Hippies
- Hora: 5:00 p. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo
- Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta
- Hora: 7:00 p. m
- Marcha: Plantón: Velatón 9s FORYver
- Lugar: Colegio La Chucua (Carrera 72I con 42F Sur)Convoca: Colectivo Fory.
Manifestaciones jueves 11 de septiembre
- Hora: 3:00 p. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico
- Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta
Manifestaciones viernes 12 de septiembre
- Hora: 10:00 a. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
- Lugar: Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
Manifestaciones sábado 13 de septiembre
- Hora: 10:00 a. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
- Lugar: Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30
- Hora: 2:00 p. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020
- Lugar: Plaza de Bolívar
Manifestaciones domingo 14 de septiembre
- Hora: 8:30 a. m.
- Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos
- Lugar: Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª) Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)
- Hora: 10:00 a. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas
- Lugar: Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)
- Hora: 10:00 a. m.
- Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur Oriente
- Lugar: Calle Décima con Carrera 27 Sur