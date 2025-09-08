¡Prográmese! Manifestaciones en Bogotá del 9 al 14 de septiembre: horarios y puntos de concentración

La capital de Colombia, Bogotá, se ha consolidado como una de las ciudades con mayor número de manifestaciones en el país. Sectores como la educación, la salud, el transporte y los recicladores, entre otros, convocan con frecuencia a la ciudadanía para movilizarse según sus demandas e intereses.

Para la semana del 9 al 14 de septiembre están programadas varias manifestaciones durante el día, lo que podría generar afectaciones en la movilidad de diferentes zonas de la ciudad. Por esta razón, le presentamos la programación completa de marchas, para que programe sus recorridos por la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) informó que hará presencia y acompañará las actividades culturales, marchas y protestas que se desarrollen en esta segunda semana de septiembre, con el fin de garantizar el orden y la seguridad.

Manifestaciones martes 9 de septiembre 2025

Hora: 7:00 a. m

7:00 a. m Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad ”

Evento cultural con reivindicaciones: Día Nacional de los Derechos Humanos “El cambio es con derechos: un llamado a la humanidad ” Lugar: Plaza de Bolívar, convoca el Ministerio del Interior

Plaza de Bolívar, convoca el Ministerio del Interior Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles - Pétalos Caídos

Evento cultural con reivindicaciones: Marcha de los Girasoles - Pétalos Caídos Lugar: CAI AURES (Suba)Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero y G.A.P.A

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces

Evento cultural con reivindicaciones: Acompañamiento Huerta Comunitaria Alison – Rescatando Raíces Lugar: Parque de los Hippies

Parque de los Hippies Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo

Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración Natalicio Carlos Alberto Pedraza Salcedo Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Familia Pedraza Salcedo, CMPR, Colectivo Épsilon, Biblioteca Carlos Alberto Pedraza y Posmonumenta

Hora: 7:00 p. m

7:00 p. m Marcha: Plantón: Velatón 9s FORYver

Plantón: Velatón 9s FORYver Lugar: Colegio La Chucua (Carrera 72I con 42F Sur)Convoca: Colectivo Fory.

Manifestaciones jueves 11 de septiembre

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico

Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta

Manifestaciones viernes 12 de septiembre

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas

Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Lugar: Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)

Manifestaciones sábado 13 de septiembre

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas

Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Lugar: Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30

Galería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30 Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Marcha: Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020

Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020 Lugar: Plaza de Bolívar

Manifestaciones domingo 14 de septiembre