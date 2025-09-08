Así quedó el pico y placa en Bogotá 2025: placas con restricción el 8, 9, 10, 11 y 12 de setiembre

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas de América Latina. Con más de 2,5 millones de vehículos particulares registrados y una infraestructura urbana limitada, el tráfico representa un desafío diario tanto para conductores como para autoridades.

Desde hace varios años, el Pico y Placa se ha implementado como una medida para mitigar la congestión vehicular, mejorar la calidad del aire y optimizar el uso del transporte público.

Pico y placa Bogotá: semana del 8 al 12 de septiembre 2025

Esta medida, que restringe la circulación de vehículos según el último dígito de su placa, ha tenido ajustes con el tiempo. Actualmente, funciona de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m. y sigue un esquema dependiendo del día calendario.

Además, Bogotá ha fortalecido los controles con cámaras de fotodetección y ha creado mecanismos como el Pico y Placa Solidario y excepciones para vehículos eléctricos o personas con discapacidad.

Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 13 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Eduardo Behrentz, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad de California, destacó que Colombia es uno de los países con mayores restricciones vehiculares en la región y señaló que otras naciones como Costa Rica, México, Venezuela y Ecuador también han implementado medidas similares para limitar la circulación de vehículos, aunque con enfoques menos estrictos que los de Bogotá.

Por ejemplo, en algunos de estos países, la restricción se aplica solo un día al mes o durante franjas horarias de entre dos y cuatro horas al día. En contraste, el esquema en Bogotá es mucho más restrictivo, ya que puede aplicarse hasta tres veces por semana dependiendo del número de placa.En este contexto, Behrentz calificó la medida adoptada por la capital como una de las más restrictivas del continente en materia de control vehicular.