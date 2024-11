Esto dice Cohan por problemas de entrega de medicamentos de usuarios de Sanitas en Boyacá

Tunja

Leopoldo Giraldo, el gerente de la Cooperativa Multiactiva de Hospitales de Antioquia (Cohan), el nuevo gestor farmacéutico encargado de entregar medicamentos a los usuarios de Sánitas, habló con Caracol Radio de lo que están haciendo para mejorar la prestación del servicio en Tunja, ya que se ha visto bastante congestionado por estos días, en la sede en el centro de la ciudad. Le pide paciencia a los usuarios en el departamento; también hace aclaraciones sobre los municipios que están atendiendo.

#VIDEO | Así se ve en #Tunja la sede de @COHAN_med donde están entregando medicamentos de usuarios de @sanitas_eps. El problema es que en la EPS les generan un código, llegan a esta sede y ya no está habilitado, por lo que tienen que regresar hasta La María para que les den otro pic.twitter.com/XSOWJHOv54 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 8, 2024

En primer lugar, dijo que están iniciando un proceso que es nuevo para Sánitas, para Cohan y para los usuarios, en la medida que es un cambio de modelo que está haciendo la EPS. «Nosotros como cooperativa planeamos este proceso de acuerdo con las frecuencias históricas de dispensación de medicamentos que nos entregaba la EPS y sobre eso trabajábamos. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un volumen mucho mayor de usuarios, posiblemente hay una cantidad que todavía tienen medicamentos pendientes de meses anteriores, los cuales ameritan de autorización y eso de alguna manera ha aumentado el número de usuarios que ha llegado a los servicios, entonces estamos recibiendo mayor número a los históricamente programados y otra cosa que hay que tener en cuenta es que las prescripciones no vienen de la manera correcta. En Colombia, debe ser genérica, pero nos llegan con nombres comerciales y que contractualmente no lo podemos dispensar», precisó el gerente Giraldo.

Y las cifras del martes 12 de noviembre parecen darle la razón, porque se despacharon 1.350 fórmulas y el normal de prescripciones era de 550-600 en Tunja, es decir, el doble del histórico, lo que hace que se presenten esas aglomeraciones.

Una de las soluciones que ya está andando es la adecuación de una segunda sede en el centro comercial La Sexta en Tunja. Actualmente, en la sede del centro de la ciudad tienen 19 cajas para la atención, y en esta nueva sede agregarían 9 puestos de trabajo.

Sobre los códigos de autorización de medicamentos, explicó el gerente de Cohan: «estuve reunido con la persona responsable de la región, verificando este tema. «Nosotros tenemos un contrato con Sánitas de 2.800 moléculas y cuando la prescripción no va acorde a esto, puede generar un conflicto, pero venimos resolviéndolo con la EPS, para que podamos llenar todos esos requisitos. O por ejemplo, las codificaciones de los medicamentos no cuadran si la prescripción no viene en genérico sino con la marca específica, ya que al momento de facturar pues generan glosas y es un tema que debemos resolver administrativamente con Sánitas». Otro aspecto es que si la fecha de la fórmula estaba de días o meses anteriores, se debe actualizar, pero de todos modos en algunos casos esta EPS ha autorizado que se entregue con las fórmulas anteriores.

Aclaró que tienen un contrato específico para los usuarios de Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama y Sogamoso; si los usuarios son de otros municipios, los deben reclamar en la IPS que los atiende o en el gestor farmacéutico que haya asignado la EPS. Para los medicamentos de control, todavía no tienen autorización normativa para dispensarlos; esos los sigue entregando Cruz Verde. Hay otros que son de aplicación supervisada y esos tampoco los entrega Cohan, sino que lo hace Cruz Verde.