Policía está en la búsqueda de los dueños del lote invadido en Sopetrán

Sopetrán- Antioquia

Luego de la denuncia sobre la invasión de un predio en zona rural del municipio de Sopetrán en el Occidente de Antioquia por parte de personas de la población que habrían sido engañadas por falsos funcionarios de la alcaldía, la policía manifestó que aún no ha podido realizar las acciones de desalojo.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de Policía Antioquia (E), manifestó que las personas que han invadido el predio privado son de la zona, otros de poblaciones aledañas, entre mototaxistas y bicitaxistas, quienes continúan allí desde el domingo, debido a que el o los propietarios no han aparecido.

“No hemos tenido la querella o el requerimiento por parte del dueño de ese predio. Nosotros, para poder actuar, y una vez que se haga el despeje de estas personas dentro de las 48 horas que aún estamos, pues se mueven las capacidades, pero también al final de esta actividad no tenemos a quién entregarle el predio para que se garantice un cerramiento y no que se vuelva a usurpar o que lo vuelvan a habitar. Pero no ha llegado un dueño que nos diga: Yo soy el dueño de este lote, por favor, policía, actúe", explicó el oficial.

Una vez el dueño o administrador del lote aparezca y la policía lo devuelva, este deberá realizar el cerramiento del lugar para evitar nuevas invasiones en el lugar, pero antes se debe despejar la reciente ocupación irregular de al menos cien personas que inició el pasado domingo.