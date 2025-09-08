No hay fecha definitiva para la reapertura de la vía Bogotá - Villavicencio

El domingo 7 de septiembre se cerró por completo la vía Bogotá–Villavicencio, debido a la caída de material que afectó ambos carriles. El Ministerio de Transporte informó que aún no hay fecha definitiva para la reapertura de esta vía que conecta los llanos orientales con el centro del país. Por lo que la cartera recomienda a los viajeros usar la Transversal del Sisga, que conecta Cundinamarca, Boyacá y Casanare, sin embargo, esta tiene restricciones para vehículos mayores a 16 toneladas.

Tentativamente si no llueve en la zona, la vía podría ser reabierta el próximo viernes 12 de octubre. Sin embargo, si el clima de esta zona continúa de esta manera, no hay una fecha exacta de reapertura de este corredor vial.

Alternativas aéreas

Debido a las circunstancias actuales, la aerolínea Clic realizará 10 vuelos adicionales con el fin de conectar Villavicencio y las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y operará de la siguiente manera:

· Cali: martes, jueves y sábado.

· Medellín (Aeropuerto Olaya Herrera): lunes, miércoles, viernes y domingo.

· Bogotá: lunes, martes, miércoles y viernes.

“Entendemos la importancia de mantener a Villavicencio conectada con el resto del país en este momento. Atendiendo las necesidades expresadas por la comunidad y los usuarios del transporte aéreo, hemos decidido incrementar nuestras frecuencias para ofrecer más alternativas de movilidad, apoyar la continuidad de sus actividades y contribuir al dinamismo económico de la región” Señaló Isaac Herrera, director de Producto y Ventas de Clic Air.

En medio de la visita realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura, se han identificado 38 puntos críticos, de los cuales 34 se ubican en el departamento de Cundinamarca y 4 en el Meta.