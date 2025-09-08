Capturado en Guarne el responsable de haber hurtado una escuela rural en San Rafael

Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, logró la captura por orden judicial de alias “Seba”, requerido por el delito de hurto calificado y agravado. El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en zona rural del municipio de Guarne.

De acuerdo con la investigación, alias “Seba” es señalado como el responsable del hurto ocurrido el 16 de febrero de 2023 en la escuela rural de la vereda Samaria, en San Rafael, donde sustrajo 21 metros de cable dúplex No. 14. Este hecho dejó sin energía a la institución educativa, lo que obligó a suspender las clases y afectó directamente a 45 estudiantes de la comunidad.

“Con este resultado se garantiza nuevamente el derecho fundamental a la educación en zona rural, se protege la infraestructura educativa pública y se previenen nuevos delitos contra los bienes de las instituciones escolares.”, señaló el Coronel Luis Fernando Muñoz, Comandante del Departamento de Policía de Antioquia.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las comunidades rurales para fortalecer la seguridad ciudadana, proteger los recursos públicos y garantizar ambientes seguros para la niñez y la juventud.