¿María Fernanda Rojas saldría de MinTransporte? Presidente Petro definirá su futuro en el gobierno

No paran las implicaciones para los funcionarios del gobierno Petro, ante la caída del Ejecutivo en la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.

El presidente Gustavo Petro liderará un cónclave este lunes, en el que definirá el futuro de los ministros Antonio Sanguino, Diana Morales y Julián Molina, quienes presentaron su renuncia protocolaria por orden del Dapre. A estas renuncias se le sumó la de María Fernanda Rojas, teniendo en cuenta que que su llegada al gobierno Petro estuvo ligada a alianzas con el Partido Verde.

En la reunión se definirá qué pasará con los funcionarios, tras el descontento del presidente Petro con la elección de Carlos Camargo como magistrado en la Corte, al considerar que incurrieron en prácticas clientelistas para lograr el triunfo.

¿Qué otros cargos están en la mira del presidente?

Los ministros no son lo únicos que estarían en la cuerda floja, Caracol Radio conoció que en las direcciones del Instituto Colombiano Agropecuario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la previsora de seguros, el Sena y la Agencia Nacional de Tierras, también habría salida de funcionarios.