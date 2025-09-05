¿10 millones de toneladas de lechona vendidas en Japón? Las impresionantes cuentas de Gustavo Petro

La visita a Japón del presidente Gustavo Petro parece que tuvo buenos frutos, y es que aseguró que en Expo Universal Osaka 2025 se vendieron más platos de lechona de lo previsto.

El mandatario aseguró que la lechona tolimense se convirtió en el plato más popular de la exposición, y que se han vendido 10 millones de toneladas, “con las filas más largas”.

“Es un plato mejor que el sandwich o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos de afán en la gran ciudad”, puntualizó.

Sin embargo, la cifra causa un poco de desconcierto porque diez millones de toneladas de lechona equivaldrían a diez mil millones de kilos de carne, lo que representaría un promedio de 40.000 millones de raciones, que serían un poco difícil de suplir en una feria japonés.