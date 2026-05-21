Kany García se presenta hoy en Bogotá: aquí todos los detalles

Hoy, miércoles 21 de mayo, Kany García se presenta en Bogotá como parte de su gira global 2026.

Kany Garcia / John Parra Ampliar Kany Garcia / John Parra Cerrar

Un tour que recorrerá varios países y que consolida su posición como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

La gira de Kany García recorrerá varias ciudades de Colombia entre mayo y agosto, con presentaciones confirmadas en Bogotá, Cali, Neiva, Manizales, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla.

La gira global 2026 ofrecerá un repertorio que combina los grandes éxitos de la cantautora con nuevas propuestas musicales.

Canciones como “Hoy Ya Me Voy”, “Confieso” y “DPM” se mezclarán con estrenos recientes, en un espectáculo que promete ser íntimo y emotivo.

En los últimos años, Kany García ha consolidado una trayectoria marcada por premios Grammy Latinos, colaboraciones con artistas de renombre.

Más información Ricardo Montaner apuesta por el regional mexicano en su nueva colaboración con Eden Muñoz

Su estilo único, que fusiona balada, pop y música tropical, la ha convertido en referente de autenticidad y sensibilidad artística.

La artista expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con sus fans en Colombia: “Colombia siempre me recibe con un cariño inmenso, y regresar en esta gira es un regalo que quiero compartir con todos ustedes”, señaló en sus redes sociales.

Con este anuncio y el inicio de su gira en Bogotá, Kany García reafirma su compromiso con la música en vivo y con sus seguidores.