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21 may 2026 Actualizado 12:33

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Kany García se presenta hoy en Bogotá: aquí todos los detalles

La cantautora puertorriqueña regresa al país con ocho fechas confirmadas entre mayo y agosto

MIAMI BEACH, FL - SEPTEMBER 12: Kany Garcia performs live on stage at Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater on September 12, 2021 in Miami Beach, Florida. (Photo by Johnny Louis/Getty Images)

MIAMI BEACH, FL - SEPTEMBER 12: Kany Garcia performs live on stage at Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater on September 12, 2021 in Miami Beach, Florida. (Photo by Johnny Louis/Getty Images) / Johnny Louis

MIAMI BEACH, FL - SEPTEMBER 12: Kany Garcia performs live on stage at Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater on September 12, 2021 in Miami Beach, Florida. (Photo by Johnny Louis/Getty Images)

Vicente

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Hoy, miércoles 21 de mayo, Kany García se presenta en Bogotá como parte de su gira global 2026.

Kany Garcia

Kany Garcia / John Parra

Kany Garcia

Kany Garcia / John Parra

Un tour que recorrerá varios países y que consolida su posición como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

La gira de Kany García recorrerá varias ciudades de Colombia entre mayo y agosto, con presentaciones confirmadas en Bogotá, Cali, Neiva, Manizales, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla.

La gira global 2026 ofrecerá un repertorio que combina los grandes éxitos de la cantautora con nuevas propuestas musicales.

Canciones como “Hoy Ya Me Voy”, “Confieso” y “DPM” se mezclarán con estrenos recientes, en un espectáculo que promete ser íntimo y emotivo.

En los últimos años, Kany García ha consolidado una trayectoria marcada por premios Grammy Latinos, colaboraciones con artistas de renombre.

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Su estilo único, que fusiona balada, pop y música tropical, la ha convertido en referente de autenticidad y sensibilidad artística.

La artista expresó su entusiasmo por volver a encontrarse con sus fans en Colombia: “Colombia siempre me recibe con un cariño inmenso, y regresar en esta gira es un regalo que quiero compartir con todos ustedes”, señaló en sus redes sociales.

Con este anuncio y el inicio de su gira en Bogotá, Kany García reafirma su compromiso con la música en vivo y con sus seguidores.

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