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20 may 2026 Actualizado 21:08

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Ricardo Montaner apuesta por el regional mexicano en su nueva colaboración con Eden Muñoz

Ambos artistas reinventan “Para Que Seas Feliz” con una propuesta intensa y contemporánea

Cortesia Hecho A Mano Music

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Vicente

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Ricardo Montaner presenta una nueva versión de “Para Que Seas Feliz” junto a Eden Muñoz.

Una colaboración que transforma por completo el ADN de la canción y la convierte en un himno de desamor con sello norteño.

Muñoz reconstruyó la canción desde cero, la produjo con sus músicos, incorporó el sonido del regional mexicano y escribió un nuevo verso.

Montaner expresó su entusiasmo por esta colaboración: Es una gran satisfacción cantar con este tremendo cantautor y productor mexicano. Desde hoy estaremos acompañando a tanto despechado que hay por ahí… total… ¡ahí está el tequila!”.

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Por su parte, Eden Muñoz destacó que trabajar con Montaner es un sueño cumplido: “Para mí, en lo personal y en lo profesional, es un honor colaborar con el maestro Montaner, y más aún con una canción que conecta con la música que represento”.

La canción, compuesta originalmente por Montaner junto a Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante, ya había alcanzado el puesto #1 en Argentina en su versión original.

Ahora, con este giro norteño, se abre a nuevas audiencias y refuerza su mensaje central: a veces, querer bien significa dejar ir.

El videoclip oficial ya está disponible en YouTube y la canción puede escucharse en todas las plataformas digitales.

Con esta colaboración, Montaner sube la apuesta y demuestra que su música sigue evolucionando.

Por otro lado Eden Muñoz reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano.

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