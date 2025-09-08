‘La Veneca’, la joven que fue abatida con presunto cabecilla del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Cartagena

En el operativo desplegado por Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en zona rural de San Martín de Loba, sur de Bolívar, donde fue abatido alias ‘Frank’, cabecilla de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea del Clan del Golfo, también murió una joven de 21 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de Jaskary Lizeth Páez Martínez, conocida con el alias de ‘La Veneca’, quien al parecer, era la compañera sentimental de ‘Frank’. Durante la operación militar la joven fue abatida por las tropas del Ejército en la vereda Papayal.

Esta mujer presuntamente residía en el municipio de San Pablo y era la compañera sentimental del jefe del Clan del Golfo. Se conoció que Jaskary participó en varios eventos culturales a nivel nacional.

Según las autoridades, alias Frank tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre del año 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Cartagena.

Este hombre era el heredero de la dinámica criminal que desarrolló su madre, alias Celeste, capturada en agosto del 2024 San Pablo (Bolívar), por el delito de concierto para delinquir.

El mencionado cabecilla, con ocho años de trayectoria criminal, era el encargado de liderar y controlar la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de San Pablo, San Martin de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar).