A casi un año del asesinato de Luz Mery Tristán inicia juicio en contra de su expareja

Cali, Valle del Cauca

Durante 4 días se llevará a cabo el juicio contra Andrés Gustavo Ricci, ex pareja de Luz Mery Tristán, y señalado como único responsable de la muerte de la excampeona mundial de patinaje.

Recordemos que Tristán fue víctima en su propia vivienda el 5 de agosto del 2023.

Para la familia de Luz Mery ha sido un proceso largo y doloroso, piden justicia y que no se deje de condenar el crimen como un feminicidio, expresó Valeria Tristán “desde que empezaron las primeras audiencias, se sacan excusas, se sacan diferentes pretextos, que personalmente creemos que son incoherentes, nos duele mucho poder escuchar eso y sabemos que es importante que este caso de mi mamá sea un ejemplo de la justicia para condenar un feminicidio”.

La solicitud, la hacen debido a que, señalan que desde que comenzó el proceso, el acusado y la defensa están alegando que su muerte fue sin culpa. “Él alega que fue sin culpa, no sé cómo se puede justificar eso, que fue a través de una puerta, que él no sabía que mi mamá estaba al otro lado de la puerta, que son cosas que, personalmente te digo me suenan ridículas”.

>>>>> "Fue un feminicidio y es lo que vamos a defender hasta el último día": Valeria Tristan. Habrá plantón 'Justicia sobre ruedas' frente al palacio de Justicia a las 12:30 pm pic.twitter.com/b8vNDRiUvR — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) July 23, 2024

“Nosotros estamos con la postura de que fue un feminicidio y eso es lo que vamos a defender hasta el último día del juicio” enfatizó Valeria Tristán hija de Luz Mery.

El juicio se desarrollará en el Palacio de Justicia de Cali del 23 al 26 de julio a donde han invitado a la ciudadanía a que los acompañe y se eleve una voz por aquellas mujeres que han fallecido a causa de un feminicidio.