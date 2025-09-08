Ataque a embarcación de la alcaldesa de Mosquera deja un muerto y un herido

Mosquera - Nariño

Una grave situación de orden público se registró en la madrugada de este lunes en el municipio de Mosquera, Nariño, cuando la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de esta población hacia Tumaco fue atacada por la Armada Nacional en medio de hechos aún confusos dejando coml saldo la muerte de un asesor de la mandataria y heridas de gravedad a su escolta.

“En una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”. Señaló el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez

El funcionario explicó que la prioridad de las autoridades ha sido salvar la vida del escolta que resultó herido. “Lo que se hizo a través incluso de la llamada de nuestro señor gobernador Luis Alfonso Escobar, es pedir a la Marina toda la logística para que sea retirada la persona herida del lugar y trasladarlo a Cali. Ya se está haciendo ese desplazamiento”, aseguró.

Al parecer el origen de la situación se dio, según el secretario, debido a que la movilización de la embarcación no habría sido notificada y se realizó en un horario en el que la movilidad de embarcaciones es restringida por motivos de seguridad y baja visibilidad.

Aunque aún no se ha establecido si hubo coordinación previa entre la logística de la alcaldesa y las autoridades militares, el funcionario indicó que se presume que las autoridades en la zona no conocían del traslado de la mandataria.

