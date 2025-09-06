“Sé cómo ganarle a Petro”: Efraín Cepeda anuncia que será precandidato presidencial para el 2026

Colombia

El expresidente del Congreso y senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, anunció desde Ibagué que será precandidato presidencial para las elecciones del año que viene. El parlamentario buscará hacerse con las banderas de su partido para partipar de la alianza que se viene construyendo entre los partidos tradicionales.

“Yo creo que aquí no se puede improvisar. El Partido Conservador tiene que irrumpir en el escenario político. Y aquí, ante tanta gente con entusiasmo, ante mi amigo Oscar Barreto, los representantes y los candidatos, quiero decirles que quiero ser el próximo presidente de la República conservador: frente a esta hermosa gente del Tolima, me lanzo a la presidencia de la República”, fueron las palabras del parlamentario.

¿Por qué decidió sumarse a la contienda?





Cepeda aseguró que toma la decisión “porque sé cómo ganarle a Petro. El que ha derrotado a Petro siete veces es Efraín Cepeda. Y con la ayuda de ustedes, y de este maravilloso equipo, lo vamos a derrotar para la presidencia de la República. Vamos a devolverle la paz al país, ese embeleco de la Paz Total se acaba”.

Dentro de sus banderas de campaña, anticipa, estarán también la lucha contra la extorsión, fortalecer al sector privado para que invierta y así se pueda generar empleo: “Le voy a dar la bienvenida al sector privado para que aquí en Tolima y en Colombia entera se genere en empleo de calidad, empleo de calidad para los colombianos”.

Cepeda reconoció que “mi lanzamiento no estaba previsto para el día de hoy, sino un poco más adelante”. Dijo, sin embargo, que se terminó convenciendo debido a que vio “tanto tolimense que lo piden, tanto tolimense que quiere un presidente conservador, ante ustedes, gente del Tolima, de departamentos del Eje Cafetero y Bogotá, me comprometo que desde hoy trabajé, trabajaré febrilmente para ser el próximo presidente de Colombia”.