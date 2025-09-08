Este era alias ‘Bejuco’, presunto integrante del ELN abatido por el Ejército en el sur de Bolívar

Cartagena

El brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19 del Ejército Nacional, confirmó durante operaciones militares en el sur de Bolívar fue abatido un presunto integrante del ELN. El operativo se adelantó en el corregimiento La Marizosa, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur.

Alias Bejuco sería responsable de la compañía móvil Anorí, que es el primer anillo de seguridad de alias Casinga, cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro de esta organización criminal. ​

Asimismo, alias Bejuco sería el presunto responsable del secuestro de Luis Eduardo Bohóquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Marizosa y miembro de la asociación agrominera ASOMARISANGU, el pasado 22 de julio del 2025.

El brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, también confirmó que este sujeto estaría implicado en los recientes desplazamientos forzados registrados en los municipios de Arenal y Morales.