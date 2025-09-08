En Manizales autoridades capturan en flagrancia a un hombre señalado de homicidio

Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales capturó en flagrancia a un hombre de 32 años de edad, conocido como “Jhonatan”, quien es señalado de homicidio, lesiones personales y violencia contra servidor público.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar en el centro de Manizales, en el sector de la Galería, cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre un individuo que intentaba escapar tras agredir a varias personas con arma blanca.

Al llegar al sitio, los uniformados intentaron detener al hombre, quien atacó a uno de ellos con un cuchillo. Gracias al chaleco balístico, el policía resultó ileso y el agresor fue neutralizado de inmediato.

El proceso de captura

Durante la verificación, se confirmó que en una presunta riña, el capturado hirió de muerte con arma cortopunzante a Jhojan Stiven Pineda, de 23 años, la víctima, fue trasladada al Hospital Universitario de Caldas, donde falleció a causa de la gravedad de la herida.

Según la Policía Metropolitana, la víctima mortal, de apellido Pineda, tenía una sentencia condenatoria por hurto calificado y agravado en grado de tentativa, además de antecedentes judiciales por hurto, concierto para delinquir y lesiones personales.

Otras víctimas de la riña

En el mismo incidente, otro hombre, identificado como “Mauricio”, también resultó herido y permanece bajo atención médica en un centro hospitalario de Manizales, esta persona también tiene antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y hurto.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, lamentó el suceso y expresó “lamentamos este tipo de hechos que enlutan a una familia manizaleña. No podemos permitir que la intolerancia y el consumo desmedido de bebidas embriagantes sigan desencadenando estas acciones. Invitamos a la comunidad a usar el diálogo, la tolerancia y el respeto como herramientas para resolver conflictos”.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial ante un juez de control de garantías.