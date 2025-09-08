Caso Marionetas: Aplazan audiencia que busca la libertad del ex alcalde de Villamaría, Caldas

Manizales

La audiencia de solicitud de libertad del ex alcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal, implicado en el escándalo de las marionetas fue aplazada para el jueves.

La fiscalía general de La Nación solicitó la libertad, sin embargo, la juez cuarta con función de control de garantías de Manizales explicó que va a esperar el pronunciamiento del INPEC sobre unos presuntos incumplimientos de Aristizábal de una medida de aseguramiento domiciliaria

El señor Andrés Felipe Aristizábal , ex alcalde de Villamaría está involucrado al caso de las Marionetas del exsenador Mario Castaño por los delitos de concierto para delinquir y interés indebido de contratos desde el 11 de agosto de 2022 y tiene desde el 18 de ese mismo mes una medida de aseguramiento en sitio de residencia con permiso para trabajar.

Fiscalía pide libertad

La semana pasada se realizó una audiencia ante la jueza cuarta de control de garantías de Manizales, donde la Fiscalía solicitud la terminación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en residencia porque ya se han cumplido tres años de la medida. La sustentación la hizo en el marco del artículo 307 a del Código Penal

“Vencido el término según el artículo 307 a sin que se haya emitido sentido de fallo, se sustituirá la medida de aseguramiento por una no privativa la libertad que permita cumplir con los fines constitucionales de la media en relación con los derechos de las víctimas, la seguridad de la comunidad, la efectiva administración de justicia y el debido proceso. Es por esto que la Fiscalía pide la libertad en este caso”, dijo la fiscal del caso

Presunto incumplimiento medida

La Fiscalía en esta solicitud allegó al proceso un escrito anónimo donde indican que el señor Aristizábal violó en repetidas ocasiones la medida de aseguramiento en su residencia , tanto así que según el anónimo al exalcalde le impusieron una multa de tránsito

El defensor reiteró que es necesario que el su defendido esté en libertad porque así lo determina la ley y rechazó los señalamientos de la carta anónima.

Qué dijo la juez

Por su parte, la juez indicó que no podía resolver la solicitud de libertad sin conocer la respuesta del INPEC sobre las acusaciones de no cumplimiento de la medida de aseguramiento.

“Para mí sí es importante lo que diga el INPEC en torno a cómo ha sido el comportamiento de este ciudadano durante estos tres años y distinto es que la Fiscalía no hubiese hecho alusión al anónimo que trajo a colación. Si eso no fuera relevante, entonces simplemente no se hubiera traído esa información a esta diligencia. A mi si me queda un sinsabor sobre el comportamiento del ciudadano”, dijo la juez de control de garantías

Esta audiencia se realizará el jueves. Frente al proceso penal por los delitos antes mencionados este se encuentra a la espera de la realización de la audiencia de formulación de acusación, es decir, formalmente el ex alcalde tiene la calidad de imputado.