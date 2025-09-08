Corte Suprema niega extradición de narcotraficante franco-marroquí: su pena ya no está vigente

JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de extradición de Nabil Abida, un ciudadano franco-marroquí requerido por Francia para cumplir una condena por delitos relacionados con el narcotráfico y contrabando.

Con este concepto desfavorable, la Corte determinó que la pena impuesta a Abida ya ha prescrito según la legislación colombiana.

El gobierno francés aclaró que, la sentencia se hizo definitiva el 12 de julio de 2019, y el período de prescripción según la ley francesa fue interrumpido por la solicitud de extradición.

No obstante el tribunal aclaró que, según la ley , la pena impuesta a Abida ya había prescrito. Señalaron que, según la ley colombiana, el período de prescripción de la pena de cinco años comenzó a partir de la fecha de ejecución (12 de julio de 2019), que expiró antes de la solicitud de extradición.

Poderoso narco, Nabil Abida fue capturado en Medellín

El pasado 29 de enero de 2025, Nabil Abida, reconocido narcotraficante francés, fue arrestado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro en Medellín luego de llegar desde París en un vuelo internacional.

Según las autoridades, Abida, quien llevaba más de 10 años siendo investigado por las autoridades europeas, había viajado desde Francia en un vuelo directo y fue detenido apenas llego al país por una orden de interpol.

Nabil Abida, de origen argelino, ha sido señalado como un enlace clave entre organizaciones criminales en Europa y América Latina. Según las investigaciones, durante años, operó desde su rol como empresario en Francia y Serbia, usando estas plataformas para conectar redes mafiosas en los Balcanes y España con carteles de narcotráfico en Colombia.

Se le vincula con el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, un modus operandi que lo llevó a realizar constantes viajes a Colombia. Las autoridades francesas habían intensificado la búsqueda de Abida debido a su papel fundamental en la cadena de distribución de drogas en Europa.