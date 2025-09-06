Certificado de aporte voluntario en Bogotá: paso a paso para usarlo en la declaración de renta
Los ciudadanos podrán usar su aporte voluntario en impuestos para deducciones en la DIAN.
La Secretaría de Hacienda anuncia que los ciudadanos que realizaron un aporte voluntario del 10 % adicional en sus impuestos de Predial, Vehículos o ICA ya pueden descargar un certificado oficial que servirá como soporte para obtener deducciones tributarias en la declaración de renta ante la DIAN.
¿Cómo puede obtener el certificado?
1. Ingresar a la opción “Certificado de descuentos y retenciones” en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.
2. Hacer clic en “Generar certificado de aporte voluntario”.
3. Seleccionar el tipo de documento, digitar el número y el año correspondiente.
4. Para Predial, ingresar el CHIP; y para Vehículos, el número de placa.
5. Aceptar los términos de tratamiento de datos, resolver el CAPTCHA y descargar el certificado.
De acuerdo con la administración distrital, en 2025 más de 23.890 ciudadanos realizaron este aporte voluntario, recursos que contribuyeron al financiamiento de programas de seguridad y educación superior en la capital.