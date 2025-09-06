Certificado de aporte voluntario en Bogotá: paso a paso para usarlo en la declaración de renta

La Secretaría de Hacienda anuncia que los ciudadanos que realizaron un aporte voluntario del 10 % adicional en sus impuestos de Predial, Vehículos o ICA ya pueden descargar un certificado oficial que servirá como soporte para obtener deducciones tributarias en la declaración de renta ante la DIAN.

¿Cómo puede obtener el certificado?

1. Ingresar a la opción “Certificado de descuentos y retenciones” en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

2. Hacer clic en “Generar certificado de aporte voluntario”.

3. Seleccionar el tipo de documento, digitar el número y el año correspondiente.

4. Para Predial, ingresar el CHIP; y para Vehículos, el número de placa.

5. Aceptar los términos de tratamiento de datos, resolver el CAPTCHA y descargar el certificado.

De acuerdo con la administración distrital, en 2025 más de 23.890 ciudadanos realizaron este aporte voluntario, recursos que contribuyeron al financiamiento de programas de seguridad y educación superior en la capital.