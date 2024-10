¿Cómo lo hizo? Hombre ganó 23 veces la lotería: Estos son los trucos que usó

Los juegos de azar no solo son un importante negocio en el mundo, sino que también se ha demostrado que los ciudadanos los ven como una alternativa para multiplicar su dinero fácilmente. Además, una vez se gana, los chances y loterías brindan la oportunidad a los ciudadanos de cumplir sueños como el comprar una vivienda, un vehículo, viajar o pagar los estudios. Pero, también, de obtener cosas que de otra manera sería muy complejo.

Por lo anterior, muchos en algún punto de su vida deciden comprar un boleto de lotería. En Colombia los juegos de azar más famosos son Super Astro Sol, Super Astro Luna, Sinuano, El Dorado, El Chontico, Mi Loto, Baloto, Colorloto, entre muchos otros más. Aunque en la actualidad la mayoría son legales y Coljuegos les hace seguimiento, hay muchos otros chances que son ilegales. Por tanto, es importante que antes de jugar se verifique y se tenga la seguridad de que se está apostando en un juego regulado por el Estado.

Ahora bien, Richard Lustig es uno de los hombres más famosos por jugar lotería. Aunque ya falleció, el norteamericano logró reconocimiento luego de que ganara en 23 oportunidades la lotería, de las cuales en siete ocasiones se quedó con el premio mayor.

Lustig residía en Florida, Estados Unidos, y tras jugar en muchas ocasiones llegó a varias conclusiones que le permitían seguir ganando. La estrategia y la inteligencia de este hombre provocó que acumulara con los premios un total de un millón de dólares, cifra que en pesos colombianos es en promedio unos 4.202.880.000.

Antes de fallecer, Lustig vio la oportunidad de compartir sus secretos y ayudar a que muchos ganen la lotería. Es por esto que por un largo tiempo estuvo escribiendo su libro titulado ‘Learn How To Increase Your Chances of Winning The Lottery’. Allí compartió los cinco trucos que las personas deben tener en cuenta antes de realizar una apuesta.

¿Cuáles los trucos para ganar la lotería o un juego de azar?

Los trucos de Richard Lustig para ganar la lotería en 23 oportunidades son: