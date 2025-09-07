Migración Colombia expulsó a ciudadano alemán que es acusado de 47 intentos de asesinato

Colombia

En un trabajo coordinado entre Migración Colombia, autoridades alemanas y la Interpol, un ciudadano alemán fue expulsado del país debido a que es requerido por la justicia de su nación por cargos de 47 intentos de asesinato en el año 2009.

La subdirectora de Control Migratorio de Migración Colombia, Juliana Rodríguez, informó que el extranjero se encontraba prófugo desde agosto de 2023 y también se le acusa de dos de tentativa de homicidio, 13 de lesiones corporales graves y un caso de incendio agravado en grado de tentativa.

Migración Colombia expulsó a un ciudadano alemán que era requerido por la justicia de su país por delitos cometidos en 2009, entre ellos 47 cargos por intento de asesinato.



El extranjero, con circular roja vigente, ya fue repatriado por el Gobierno alemán.



Vía

El individuo fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, las cuales adelantaron todo el proceso de repatriación para que pague sus penas en ese territorio.