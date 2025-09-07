Gran carrera de Sebastián Montoya en la Fórmula 2: remontó y sumó puntos en GP de Italia

Sebastián Montoya tuvo un buen fin de semana en el GP de Italia de la Fórmula 2. El piloto colombiano remontó posiciones en la carrera principal, luego de, por inconvenientes mecánicos, salir desde la casilla 21. Vale la pena mencionar que en la carrera sprint acabó en la décima posición.

Para la carrera de este domingo 7 de septiembre, Montoya debía repetir el hecho de remontar, como lo hizo en el sprint, y así concluir en una posición que le beneficiara en la clasificación. Al final, cruzó la meta en la novena posición y sumó dos puntos en el Mundial de la Fórmula 2.

La jornada fue accidentada, así como también lo fue el sprint. De hecho, Montoya tuvo que lidiar con un golpe en la zona posterior que le propinó Amaury Cordeel, así como hubo tres safety car y dos relanzamientos dudosos que sembraron la polémica.

El ganador del día fue Luke Browning, quien había logrado la pole position el sábado y materializó su primer triunfo en la categoría. Joshua Dürksen terminó en la tercera casilla y es investigado por moverse en frenada, al defenderse de un Pepe Martí que también remontó para concluir en el tercer puesto del podio.

¿Cómo quedó Montoya en la clasificación del Mundial de F2?

Luego del parón de mitad de temporada, Montoya volvió a sumar puntos luego de dos grandes premios sin hacerlo. El mejor resultado hasta el momento lo consiguió en el GP de Barcelona, cuando terminó en la segunda posición y sumó 18 unidades.

En la clasificación, el piloto de 20 años se ubica en el noveno puesto con 74 puntos, no muy distante del octavo, que tiene 81 unidades. El líder es el italiano Leonardo Fornaroli con 174 puntos, seguido del británico Luke Browning, quien escaló dos colocaciones, con 153 puntos. Cierra el podio el neerlandés Richard Verschoor con 144.

Pos Piloto Equipo Puntos 1 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 174 2 Luke Browning Hitech TGR 153 3 Richard Verschoor MP Motorsport 81 9 Sebastián Montoya Prema Powerteam 74

¿Cuándo vuelve a correr Sebastián Montoya en F2?

Tendrán un fin de semana de descanso y volverán a actuar en el GP de Azerbaiyán, en Bakú, el fin de semana del 21 de septiembre. Una vez concluya esta carrera, restarán solo dos para concluir el Mundial en 2025.