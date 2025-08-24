Ryan Castro, Manuel Turizo y David Guetta son algunos de los nombres que cerrarán el año de eventos

La capital colombiana se ha establecido como una de las ciudades referentes en materia de conciertos y eventos, pues cada vez son más los artistas de talla nacional e internacional que incluyen a Bogotá en sus giras de conciertos. Y no es para menos, pues se ha demostrado evento tras evento que la ciudad está lista para recibir cada vez más artistas

Esta creciente tendencia no ha surgido de la nada, pues Bogotá lleva años convirtiéndose en el gran epicentro de eventos que es hoy, según Santiago Trujillo, el Secretario de Cultura de la ciudad, van más de 30 años en los cuales se han establecido políticas públicas y estrategias culturales que han puesto la capital a la par de ciudades como Medellín y Cali en el tema de los eventos.

Además de esto, la ciudad se ha renovado para hacer esto posible, pues en décadas anteriores, la mala calidad de los recintos y de los centros de eventos, era un obstáculo gigante para el desarrollo de la industria. Por tal razón, la renovación del Coliseo el Campin al Movistar Arena, la renovación del estadio el Campín, la construcción del Coliseo MedPlus, del Vive Claro, entre otros, han sido un factor fundamental para atraer artistas de todo el mundo.

Andrés Guasca, Director General de Musictrends Colombia, estableció que el aumento de shows es un fenómeno que se encuentra fuertemente influenciado porque se han convertido en la fuente principal de ingresos de muchos artistas.

En conjunto con esto, Bogotá ha construido un sello de identidad cultural en América Latina por dos razones, los grandes eventos de índole internacional que se realizan, como el Festival Cordillera o el Festival Estéreo Pícnic, y los eventos públicos, llamados festivales al parque, que se han extendido a géneros como rock, vallenato, hip hop, rap, jazz, entre otros.

Además, gracias a los centros de eventos que se han construido en la ciudad, han abierto las puertas a que se realicen eventos de entretenimiento de distintas índoles, como eventos deportivos, congresos y ferias.

¿Qué eventos se desarrollarán en Bogotá en lo que resta de año?

A pesar de que resta poco más de 4 meses de este 2025, la agenda de eventos por realizarse en Bogotá es de gran extensión, encuentre a continuación algunos de los más relevantes:

Christian Nodal – 20 de septiembre

El artista mexicano realizará un show tipo palenque 360, con el cual traerá un poco de la cultura mexicana, dándole a más de 20,000 asistentes la oportunidad de vivir, de mejor manera, la experiencia que ofrece el espectáculo del artista.

Manuel Turizo – 27 de septiembre

El cantante originario de Montería, ofrecerá su show en la ciudad de Bogotá como parte de su gira llamada “201 Tour”, una gira con la cual se presentará en ciudades de Colombia, Estados Unidos y Europa.

David Guetta – The Monolith Tour – 17 de octubre

El DJ parisino llegará a Bogotá con ´The Monolith´ un espectáculo de música electrónica que combina sus éxitos con una producción visual impresionante.

Stream Fighters 4 – 18 de octubre

Este evento es la cuarta edición de un evento de boxeo amateur donde se juntan algunos de los creadores de contenido más grandes de Sudamérica. Es transmitido en vivo, creado y presentado por el creador de contenido ‘Westcol’.

Ryan Castro – Gira Sendé – 31 de octubre

Para este Halloween, Ryan Castro se presentará en el coliseo MedPlus de Bogotá, esto bajo el marco de su ‘SENDÉ WORLD TOUR’, la gira referente a su último álbum que incluye canciones de dancehall y reggaetón.

