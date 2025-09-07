Confirmaron los artistas que estarán en concierto en el Festival Internacional de la Cultura 2025

Tunja

La organización del Festival Internacional de la Cultura Campesina de Boyacá dió a conocer el nombre de los artistas que se presentarán en el estadio La Independencia de Tunja en el cierre del certamen que este año llega a su versión 52.

En esta oportunidad el país invitado es México y desde esta región llegan dos de los cantantes más destacados de la cultura pop y romántica de habla hispana, quienes a lo largo de su carrera han cautivado a varias generaciones con sus letras y ritmos.

Se trata del cantautor y productor de pop, pop rock y baladas romántica Aleks Syntek, quien en más de tres décadas se ha destacado con canciones como ‘Sexo, pudor y lágrimas’, ‘Intocable’, ‘Duele el amor’ y ‘Aquí estoy yo’, entre otros, deleitará a los boyacenses con sus éxitos el próximo sábado 1 de noviembre.

Junto al mexicano, también estarán en el escenario de La Independencia una de las agrupaciones colombianas que ha conquistado corazones en los últimos años, hablamos de los bogotanos Morat, quienes con su ritmo pop y letras pegajosas e inspiradoras de éxitos como ‘Besos en guerra’, ‘No se va’, ‘Nunca te olvidé’, ‘Quédate otra vez’, ‘Cómo te atreves’, ‘Faltas tu’ y muchos más, pondrán a gozar a los asistentes.

Con ellos estarán los boyacenses Sergio Jiménez, quien interpretará sus éxitos como ‘Campesino’, ‘Tengo tu amor’ y ‘Chatica de mi vida’; y Nicolás Becerra, un prometedor artista que con su voz y su gran amor por los boleros ha conquistado miles de corazones en el país.

El cierre del Festival Internacional de la Cultura Campesina estará a cargo del gran cantante mexicano Marco Antonio Solis, quién se dio a conocer en el mundo con la agrupación Los Bukis con temas como ‘Tu cárcel’, ‘Mi fantasía’, ‘Cómo fui a enamorarme de ti’, ‘Navidad sin ti’, que alcanzaron los primeros lugares de popularidad en varios países.

Como solista, Marco Antonio Solis se ha destacado con éxitos como ‘Desde que te perdí’, ‘Me vas a hacer llorar’, ‘Y yo sin ti’ y ‘La venia bendita’, entre muchos más, los cuales estará interpretando en el estadio La Independencia el próximo 2 de noviembre.

El sabor vallenato lo pondrá Daniel Calderón y Los Gigantes, con temas como ‘Acuérdate’, ‘Después del adiós’, ‘Infiel’, ‘Duele’, ‘Perdóname’ y ‘Cómo te atreves’, entre muchos otros. Mientras que por Boyacá estarán La Pandilla del Río Bravo y Leos Carranga.