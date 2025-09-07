Comunidades anuncian paro indefinido por falta de pavimentación en Transversal del Carare

Bucaramanga

La paciencia se agotó en la provincia de Vélez, la región del Carare y Opón.

El Comité de Paro de la Transversal del Carare anunció que mantendrá la convocatoria a un paro indefinido a partir del martes 9 de septiembre.

Esto si el gobierno nacional no cumple con los compromisos para la pavimentación total de la Ruta 62, que conecta a Puerto Araújo, Cimitarra, Landázuri, Vélez y Barbosa.

El pliego de peticiones entregado en recientes mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte, Invías y contratistas, reclama soluciones de fondo frente al deterioro de esta vía nacional; estratégica para la movilidad de al menos 17 municipios.

Según los voceros los recursos invertidos durante más de tres décadas “han sido mal utilizados, sin control ni seguimiento”, dejando a la región incomunicada y con sobrecostos en fletes, alimentos, traslado de enfermos y la actividad agrícola.

En entrevista con Caracol Radio, Arnulfo Velasco, integrante del comité de diálogo, aseguró que la comunidad no está pidiendo “tapar huecos”, sino la pavimentación completa de la vía.

Pues el abandono histórico ha obligado a los habitantes a recurrir a vías de hecho para ser escuchados. “No queríamos llegar al paro, pero lamentablemente es la única forma en que el gobierno escucha a los pueblos”, recalcó.

El Comité convocó a alcaldes, concejales, presidentes de juntas, líderes sociales y a la ciudadanía en general a reunirse el martes 9 de septiembre desde las 6:00 a.m. en el centro poblado conocido como La Cadena, en Landázuri.

Advirtieron que si no llega la delegación del gobierno, se bloquearán tramos clave en Puerto Araújo y Barbosa, e incluso los peajes de San Gil, Moniquirá, Puente Nacional y las rutas hacia la Costa y Medellín.

“Paro es paro”, insiste el comunicado, mientras las comunidades esperan que el gobierno nacional ofrezca soluciones definitivas que pongan fin a más de 35 años de promesas incumplidas.