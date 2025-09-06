Aunque desde su regreso al poder, Trump ha criticado el gobierno venezolano por la violación de derechos humanos, las tensiones se han agravado en los últimos meses. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Trump vs Maduro: las fechas clave de los choques entre Estados Unidos y Venezuela

Durante la última semana, las tensiones militares en América Latina se han agravado por cuenta de un ataque estadounidense en aguas del Caribe que dejó 11 personas muertas. Aunque los roces son entre Venezuela y Estados Unidos y es una situación constante, la preocupación de una escalada bélica es regional.

En Caracol Radio hacemos un recuento de cómo llega la región latina a estas tensiones.

El comienzo: sube la recompensa por Maduro

7 de agosto| La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó por medio de un vídeo que el gobierno estadounidense duplicaba la recompensa por Nicolás Maduro, elevandola de 25 a 50 millones de dólares.

Además, la fiscal aseguró que Maduro utiliza algunas organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Hijos con el fin de generar violencia en Estados Unidos.

Se abre la puerta a ataques en el extranjero

8 de agosto| El presidente Donald Trump firmó una orden al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

Llegan las tropas al Caribe

26 de agosto| El sur del mar Caribe se convirtió en el nuevo escenario de muestra de poderío militar de los Estados Unidos, Luego de rumores de la movilización de tropas estadounidenses, se confirmó la llegada de 7 barcos y un submarino nuclear a la región.

El despliegue incluyó:

USS Lake Erie

USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido.

USS Gravely

USS Jason Dunham

USS San Antonio

USS Iwo Jima

USS Fort Lauderdale

USS Sampson

Primeras imágenes de buques de guerra de EE.UU. que se dirigen hacia el sur del Caribe.

Riesgo a la seguridad regional

19 de agosto| La primera respuesta al despliegue militar estadounidense, aparte del rechazo, fue aducir a un riesgo regional. El gobierno venezolano advirtió que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad”.

“Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, señaló la Cancillería venezolana.

Venezuela se prepara

19 de agosto| El presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

¿Justificación de un eventual ataque?

21 de agosto| El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, dijo Cole.

“Maduro comparecerá ante la justicia”

28 de agosto| Luego de la movilización de tropas estadounidenses a aguas de América Latina, la Casa Blanca aseguró que hay muchos países latinoamericanos que apoyan la iniciativa militar de Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estimó que “el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, haciendo referencia a Maduro.

Venezuela llama a las filas

28 de agosto| Venezuela lanzó una campaña con figuras emblemáticas de la historia elaboradas con inteligencia artificial que llaman a sumarse a la reserva militar para enfrentar una eventual invasión estadounidense.

Héroes de la independencia como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Luisa Cáceres de Arismendi o Manuelita Sáenz, convocan a la población a inscribirse en la Milicia Bolivariana.

Rechazo regional

1 de noviembre| Durante una reunión de urgencia citada por la cancillería colombiana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se pronunció en su mayoría rechazando la intervención militar del gobierno de Donald Trump en la región y pidiendo que se resuelvan las tensiones por vía diplomática.

El canciller venezolano Yván Gil aseguró que la movilización de cinco buques de guerra y cuatro mil efectivos estadounidenses “no sólo viola la declaración de Zona de Paz de 2014, sino también el tratado de Tlatelolco”.

De la tensión a la acción

2 de noviembre| Las tensiones en la región se habían concentrado solo en el despliegue y la posibilidad de un ataque, algo que finalmente se materializó cuando el presidente Donald Trump confirmó que habían destruido una embarcación que pertenecería al Tren de Aragua y que estaba transportando drogas.

Ataque contra una lancha que transportaba drogas.

El chavismo calificó las imágenes del ataque como “evidencia falsa” construida por medio de inteligencia artificial, sin embargo, medios locales confirmaron que el ataque sí ocurrió y se conoció la ruta que toman las lanchas desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago.

No será la última acción

4 de noviembre| Durante su visita a Ecuador, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció que los esfuerzos por combatir el narcotráfico van a elevarse.

“(Maduro) es un fugitivo de la justicia estadounidense. No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos” y resaltó que esta no sería la última acción, similar al ataque a la lancha.

Venezuela no se queda en pausa

4 de noviembre| Dos aeronaves militares venezolanas volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, en una acción que el Departamento de Defensa de Estados Unidos calificó de “altamente provocadora”.

Dos cazas F-16 venezolanos armados sobrevolaron el USS Jason Dunham, uno de los ocho buques de guerra desplegados en aguas internacionales del sur del Caribe

En un comunicado publicado en la red social X, el Departamento de Defensa aseguró que la acción “tuvo como objetivo interferir con las operaciones anti narcoterroristas de los Estados Unidos”.

Estados Unidos retador

5 de noviembre | Tras el sobrevuelo de las dos aeronaves militares de Venezuela cerca de uno de los buques de guerra de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35, también conocidos como aviones fantasma, en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga.

El nuevo despliegue se suma a la ya intensa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, luego de que el Pentágono desplegara siete buques de guerra y un submarino nuclear en la zona.