EE.UU. suma poder militar en América Latina y Caribe: envía submarino nuclear y crucero de misiles

El sur del Caribe se convierte en nuevo escenario del poderío militar de Estados Unidos. La administración Trump ordenó el envío de buques de guerra adicionales a la región como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga latinoamericanos.

El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegarán a la zona a inicios de la próxima semana.

El USS Lake Erie, puede derribar aviones enemigos, y está específicamente diseñado para ello. Puede detectar, rastrear y destruir aviones hostiles a gran distancia, incluso si vienen en oleadas.

El USS Newport News, un submarino de ataque nuclear se usa para infiltrar operativos en costas enemigas sin ser detectado. Puede acercarse sigilosamente a costas o bases enemigas para interceptar comunicaciones, rastrear movimientos navales, observar instalaciones militares. Así mismo puede lanzar ataques de precisión a tierra desde miles de KM de distancia, sin que el enemigo detecte su presencia hasta que impacten los misiles.

Aunque no se ha revelado la misión específica, el Pentágono aseguró que los recientes movimientos militares buscan enfrentar amenazas a la seguridad nacional provenientes de “organizaciones narcoterroristas” en el Caribe.

En paralelo, el presidente Donald Trump destacó que el ejército estadounidense está “listo para desplegarse en menos de 24 horas” dentro del país, y adelantó que su administración planea rebautizar al Pentágono, dejaría de ser el Departamento de Defensa para convertirse en el “Departamento de Guerra”, con el argumento de que su estrategia “no será sólo defensiva, sino también ofensiva”.

Este nuevo despliegue se suma al escuadrón anfibio movilizado la semana pasada hacia el sur del Caribe. El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían arribar a las costas de Venezuela el domingo, transportando a unos 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina.

A su vez, este despliegue hacia las costas venezolanas, su sumó a otros seis buques de guerra estadounidenses confirmados en aguas de América Latina y el Caribe, un funcionario del Pentágono aseguró que al menos dos destructores, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, se encontraban al norte del mar del Caribe.

El USS Sampson, se encontró el martes en aguas territoriales de Panamá, de acuerdo con el sitio de monitoreo Marine Vessel Traffic.

Y el USS Gravely ya había sido desplegado en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, junto al USS Spruance, en operaciones para mitigar el comercio de drogas ilícitas.

Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un eje central de su administración, como parte de un esfuerzo más amplio para frenar la migración y reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.