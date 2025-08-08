Trump ordena al Pentágono operaciones militares en mar y suelo extranjero contra cárteles

La nueva directiva de la administración Trump ordena el uso de fuerza militar contra las Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por el Secretario de Estado, entre ellas, las FARC, Segunda Marquetalia, el ELN y el Tren de Aragua. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump ha firmado una orden al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, según reveló el diario The New York Times.

Entre las 77 Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) designadas por el Secretario de Estado se encuentran:

FARC,

Segunda Marquetalia,

ELN,

Cartel de Sinaloa,

Cartel de los Soles,

Tren de Aragua,

Mara Salvatrucha, entre otros.

La decisión de utilizar el ejército estadounidense en la lucha contra las OTE, es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la administración contra los cárteles, que ha considerado los principales responsables del flujo de fentanilo y drogas ilegales hacia Estados Unidos, afirmando que constituyen “una amenaza para la seguridad nacional, mayor que la que representa el crimen organizado tradicional”.

Funcionarios del Pentágono han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían ir tras los grupos.

Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a la lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y otros altos funcionarios de su administración.

En las últimas horas, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa, a $50 millones de dólares, por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico.

El gobierno Trump lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que “no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”.