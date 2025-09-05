Estados Unidos despliega 10 cazas F-35 en el Caribe tras “provocación” militar de Venezuela

Se espera que los caza F-35, también conocidos como “aviones fantasma”, lleguen a un aeródromo de Puerto Rico la próxima semana. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la administración Trump ordenó desplegar aviones de combate furtivos en Puerto Rico luego de que el Pentágono revelara que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los buques de los buques de guerra estacionados en el Sur del Caribe.

El presidente Donald Trump habría ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35, también conocidos como aviones fantasma, en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según reportó Reuters.

El presidente Donald Trump conversa con el piloto de un F-35, Jason Curtis. (Foto: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images) / NICHOLAS KAMM Ampliar

El nuevo despliegue se suma a la ya intensa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, luego de que el Pentágono desplegara siete buques de guerra y un submarino nuclear en la zona.

El envío de los F-35 se produce pocas horas después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelo “altamente provocador” de aviones de combate, F-16, sobre el buque de guerra USS Jason Dunham de la Armada estadounidense.

Esto también sigue a un ataque militar el martes que causó la muerte de 11 personas y hundió un barco procedente de Venezuela que, según la Casa Blanca, transportaba drogas ilegales perteneciente al Tren de Aragua.

Los 10 aviones de combate están siendo enviados para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el sur del Caribe, según reveló una fuente de la Casa Blanca .

Se espera que los aviones lleguen a la zona a finales de la próxima semana. Trump ha estado presionando para que se utilice el ejército estadounidense para frustrar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas a las ciudades y comunidades estadounidenses.

Congresistas demócratas han condenado el ataque letal contra la lancha rápida venezolana, la representante Ilga Omar, calificó las acciones de “ilegales” y afirmó que el Congreso “no ha declarado la guerra a Venezuela ni el Tren de Aragua” y afirmó que la mera designación de grupo como organización terrorista no otorga ninguna carta blanca al presidente.