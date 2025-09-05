El Pentágono afirma que aviones venezolanos sobrevolaron buque estadounidense en un acto provocador

El colchón de aire de la embarcación de desembarco, asignado a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4, parte de la cubierta del muelle de transporte anfibio clase San Antonio USS San Antonio (LPD 17) mientras San Antonio está en el puerto de la Estación Naval Norfolk.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en un “movimiento altamente provocador”, y advirtió a Caracas contra una mayor escalada.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y levantó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. También desplegó navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

“Se le aconseja firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”, afirmó el Pentágono en X.

El pasado martes 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en un ataque en el que murieron 11 “narcotraficantes”.

En tanto, Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, “sin fórmula de juicio”.

El ataque, cuyos detalles no pudieron ser verificados de forma independiente, marca una escalada dramática por parte de Estados Unidos, que durante décadas ha recurrido a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas.