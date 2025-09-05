Trump amenaza a la Unión Europea después de sanción multimillonaria a Google

La Comisión Europea impuso este viernes, 5 de septiembre, una multa de 2.950 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) a Google, lo que provocó una reacción inmediata del presidente estadounidense, que prometió represalias.

El Ejecutivo de la Unión Europea (UE) considera que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea.

Hace dos años, la Comisión había ordenado la reestructuración de parte de las actividades de Google en este ámbito; no obstante, la empresa no cumplió con lo solicitado.

La vicepresidenta de Google encargada de asuntos regulatorios, Lee-Anne Mulholland, criticó duramente la decisión de la Comisión Europea, la cual calificó de injustificada. Además, aseguró que la recurrirán.

Mulholland advirtió que los cambios impuestos, junto a la multa económica, “afectarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil ganar dinero”.

Sin embargo, el propio gobierno estadounidense había hecho una petición similar en mayo ante un tribunal federal de Virginia, en el que reconoció que Google mantenía ilegalmente un monopolio sobre la publicidad digital.

Trump amenaza a la UE por multa a Google en medio de tensiones entre EE. UU. y Europa

La sanción europea se retrasó en un contexto de tensiones entre EE. UU. y la UE, como confirmó el miércoles a AFP una fuente de la Comisión.

Tras la confirmación de la multa, Trump protestó en su red social Truth Social, amenazando con responder con sanciones comerciales: “Europa ‘atacó’ hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”.

El mandatario estadounidense aseguró que si la Unión Europea no revierte las multas “injustas” impuestas a Google y también a Apple se verá “obligado” a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la “Sección 301”.

En esta misma línea, hace unas semanas, Trump atacó enérgicamente a los países u organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles y restricciones a la exportación.

Aunque no mencionó directamente a la UE, esta dispone del arsenal jurídico más potente del mundo para regular el sector digital. De hecho, la comunidad responde que “tiene el derecho soberano” de regular la tecnología.

Esto alimenta los debates en Europa sobre el riesgo de represalias en caso de sanciones contra empresas estadounidenses.

Siga leyendo: Trump advierte a Maduro: EE. UU. derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

Tres sanciones en una semana para Google

Por su parte, esta es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet.

El grupo fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar 425,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco confirmada por el gigante estadounidense.

Además, el jueves, recibió una multa récord de 325 millones de euros (unos 380 millones de dólares) impuesta por la autoridad francesa de control de la privacidad (Cnil) por incumplimientos en materia de privacidad y cookies.

Sin embargo, el grupo tomó un respiro el martes con una importante victoria judicial en EE. UU.: un juez de Washington le impuso estrictos requisitos sobre el intercambio de datos con el fin de restablecer la equidad en la competencia en las búsquedas en línea, pero sin obligarle a ceder su navegador estrella Chrome, como exigía el gobierno estadounidense.