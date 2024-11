Presidente Petro solicitó que Colombia y países de la CELAC entren al G20

Río de Janeiro

En el marco de la cumbre del G20, en en Río de Janeiro, Brasil, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sean parte de este foro global.

La iniciativa fue presentada durante un Encuentro con Fernando Haddad, presidente del G20 y ministro de Hacienda de Brasil, en el Hotel Fairmont.

Allí Petro destacó que esta solicitud no se hace a título individual de Colombia, sino en nombre de la CELAC, organismo que el país presidirá en 2024.

El gobierno señaló que la integración de la CELAC al G20 sería un paso esencial para fortalecer la representación de América Latina y el Caribe en las decisiones globales, especialmente en temas críticos como la lucha contra el cambio climático, la pobreza y las desigualdades sociales.

En un mensaje compartido previamente, Petro reflexionó sobre el lugar de Colombia en el escenario internacional. “Hoy estoy invitado a la reunión de los 20 países más poderosos de la tierra, un club al que Colombia no pertenece, no porque no pueda, sino porque ha dejado decaer su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios, y por una élite gobernante hereditaria y depredadora”, afirmó. Sin embargo, aseguró que con un enfoque progresista que fomente la paz, la productividad y la disminución de la pobreza, Colombia podrá aspirar a pertenecer al G20 en el futuro.

El encuentro con Haddad también sirvió para abordar temas clave de la agenda económica y de desarrollo regional, fortaleciendo los lazos entre Colombia y Brasil, y consolidando el liderazgo colombiano en el escenario internacional. Con esta propuesta, el mandatario busca no solo abrir un espacio para la CELAC en el G20, sino también posicionar a América Latina y el Caribe como actores clave en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.