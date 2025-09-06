Traslado de tren del Metro de Bogotá genera lentitud en ambos sentidos de vía Ciénaga - Barranquilla

Por las vías del Magdalena se traslada el primer tren del Metro de Bogotá

Magdalena

A esta hora avanza por el departamento del Magdalena el traslado del primer tren del Metro de Bogotá bajo un estricto esquema de seguridad.

El operativo, acompañado por la Policía y personal logístico, ha generado congestión y lentitud en la movilidad de la Troncal del Caribe (en especial en el sentido Barranquilla–Ciénaga) una de las más transitadas de la región.

La imponente estructura, que se dirige hacia la capital del país, marca un hito en el cronograma de la obra más ambiciosa en la historia de Bogotá, además, su paso por el Caribe simboliza un avance técnico y un momento histórico que mantiene a la ciudadanía en expectativa frente a la llegada de los equipos y el inicio de las pruebas del sistema.

El traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad debido a las dimensiones y el peso del tren, lo que obliga a tomar precauciones especiales en carretera. Las autoridades pidieron paciencia a los conductores y usuarios de la vía, al tiempo que recordaron que este tipo de operativos son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto.