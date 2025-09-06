Procuraduría formula cargos a exciclista Fabio Parra, quien se desempeñó como gerente de Indeportes

Tunja

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgerente del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, Indeportes Boyacá, Fabio Enrique Parra Pinto (2019 - 2021), por presuntas irregularidades contractuales en un proceso de interventoría para el mejoramiento de la piscina de la Villa Olímpica, las cuales impidieron la pluralidad de postulaciones y la justa competencia.

Además del exciclista sogamoseño, el Ministerio Público señaló que también estarían implicados otros tres funcionarios de la entidad deportiva de la época.

“La entidad también realizó el reproche disciplinario a quienes en su momento fungían como director técnico de Fomento y Desarrollo Deportivo, José Daniel Wetter Rodríguez; el director Administrativo y Financiero, Edmundo Flórez Peñaranda, y la asesora jurídica, Nelly Andrea Medina Casas”, señala el comunicado.

Según manifiesta la Procuraduría General, su sede en el departamento habría encontrado, al parecer, requisitos restrictibvos de participación para dichas obras de mejoramiento.

“La Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá encontró que, al parecer, en el proceso contractual se establecieron requisitos habilitantes restrictivos de participación, relacionados con la experiencia general y específica, exigida a los posibles proponentes”, señalan .

El Ministerio Público además indicó que “con su posible actuación los cuatro disciplinables habrían quebrantado los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad, por lo que de manera provisional calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, enfatizó.

Como ciclista, Fabio Parra Pinto, se consolidó como un de los mejores del país en la década de los 80’s al conquistar los títulos de la Vuelta de la Juventud (1979), la Vuelta a Colombia (1981), la Vuelta a Cundinamarca (1984) y la Vuelta a Antioauia (1984).

En el plano internacional, Fabio Parra se destacó en grandes competencias como el Campeonato Panamericano de Ruta al conquistar la medalla de plata (1984) y quedar en la historia de grandes carreras como el Tour de Francia de 1988 al ocupar la tercera posición y la Vuelta a España de 1989 cuando se subió al segundo lugar del podium.