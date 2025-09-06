Fueron judicializados dos hombres por homicidio de líder comunitario en Valle del Cauca

Colombia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses, señalados de participar en el asesinato del líder juvenil y comunitario Cristian Fernando Salinas Chocué, integrante del Partido Comunes.

El crimen ocurrió el 7 de enero de 2023 en una estación de servicio del corregimiento de Costa Rica, en Ginebra (Valle del Cauca), cuando la víctima fue atacada a disparos por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados habrían realizado seguimientos y entregado información sobre la ubicación del líder comunitario para facilitar el ataque. Ambos fueron capturados por la Dijín de la Policía Nacional en Ginebra.

¿Qué cargos se les imputaron?

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que no fueron aceptados por los señalados. Por decisión judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.