Fiscalía pidió condena contra dos policías implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

La tarde de este viernes 5 de septiembre, la Fiscalía General pidió al juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá que emita sentido de fallo condenatorio contra el capitán Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy, implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de Laura Sarabia.

Ambos expolicias, presuntamente, acudieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó (Chocó) y, con informes falsos sustentados con el testimonio de una aparente fuente humana, para interceptar las líneas de Meza y Perea. A quienes hicieron pasara como alias la ‘madrina’ y la ‘cocinera’ del Clan del Golfo.

“Quedó evidenciado que los dos procesados contribuyeron no solo aportando esos documentos falsos, sino que emprendieron otras acciones para conseguir el engaño en el fiscal Oscar Gutiérrez, a fin de obtener ese fin último. Esto es la interceptación de las comunicaciones de las dos empleadas de Laura Sarabia que en un principio habían sido señaladas como sospechosas de la pérdida de un dinero”, advirtió la fiscal del caso.

Fueron acusados por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y violación ilícita de comunicaciones.