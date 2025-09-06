PRIMICIA: Capturan en Cauca a alias ‘Julio’, presunto cabecilla del Bloque Martín Villa

Caracol Radio conoció en primicia que en las últimas horas el Gaula de la Policía Nacional propinó un importante golpe a la estructura criminal de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, que opera en el sur del país.

Sobre las 7 de la noche de este 05 de septiembre fue capturado en la vereda Panorama, entre los municipios de La Plata- Inzá en el departamento del Cauca, Julián Eduardo González Dussan, presunto cabecilla del Bloque Martín Villa, que delique principalmente en el Meta.

Fuentes de inteligencia confirman que, al parecer alias Julio, se dirigía al departamento del Cauca a recibir el mando del frente “Carlos Patiño” tras la entrega de alias “Kevin” quien en días anteriores se entregó a la Fuerza Pública.

Cabe resaltar que alias “Julio”, fue comandante y reemplazó del cabecilla del bloque “Martín Villa” luego del abatimiento de alias “Chito”.

Este hombre deberá responder por una órden de captura en su contra por el delito de concierto para delinquir.