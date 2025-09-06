Golpe contra la minería ilegal en el Quindío, las autoridades destruyeron una minidraga

Armenia

En zona rural de Montenegro fueron evidenciados campamentos y una minidraga que se presume era utilizada para establecer actividades extractivas en el río La Vieja.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés informó que fue judicializada una persona por este hecho que se enmarca en la ilegalidad ambiental.

“Un importante golpe muy contundente le dimos a la minería ilegal en el departamento del Quindío. Gracias a la ayuda de Carabineros, Policía Nacional, Ejército Nacional, alcaldía de Montenegro y desde esta autoridad ambiental dimos un importante golpe a la minería ilegal. En el sector denominado el Cuzco, jurisdicción de Montenegro, identificamos unas actividades que presuntamente se encuentran en el marco de la ilegalidad minera", informó.

Considera es un importante golpe y muy contundente contra la minería ilegal puesto que, gracias a un trabajo articulado entre Policía, Ejército y la alcaldía de Montenegro identificaron actividades que presuntamente están relacionadas con la ilegalidad minera.

“En la visita encontramos un campamento ya desalojado, campamentos objeto de destrucción, encontramos una minidraga con la que presuntamente estarían realizando actividades extractivas en el sitio. Encontramos elementos que pueden servir para la extracción de oro específicamente en el río La Vieja en nuestra jurisdicción del departamento del Quindío", indicó.

Resaltó que en la visita encontraron campamentos que fueron destruidos y una minidraga que era utilizada para actividades extractivas en el sitio y elementos para la extracción del oro puntualmente en el río La Vieja.

Fue claro que lograron identificar que esta actividad no se encontraba dentro de un polígono habilitado para dicho proceso por eso no cuenta con la legalidad.

“De esta manera identificamos que no se encuentra dentro de un polígono habilitado para dicha actividad. Quiere decir ello que al parecer no cuenta con la legalidad de un respectivo título minero. De esta manera, continuamos trabajando fuerte por defender nuestros recursos naturales, porque en esta visita dejamos como resultado la incautación de todos estos elementos para que no continuaran con estas afectaciones ambientales", resaltó.

Afirmó que el compromiso de la autoridad ambiental es proteger el agua, los suelos y la biodiversidad del departamento, actuando de manera contundente frente a las prácticas que ponen en riesgo el medio ambiente.

“Continuaremos cubriendo nuestro territorio y de esta manera le garantizamos a los quindianos que tienen unos recursos naturales debidamente cuidados”, puntualizó.