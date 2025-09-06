Dos personas fueron capturadas tras un hurto en un establecimiento de la localidad de San Cristóbal

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres quienes hurtaron con armas de fuego a una tienda en el barrio Nueva Gloria, San Cristóbal.

El caso fue reportado a las autoridades y tras el registro de las cámaras de seguridad, se identificaron a los responsables y se evidenció la ubicación de los responsables cuando se desplazaban en una motocicleta.

En la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, se inmovilizó la motocicleta en la que pretendían huir y se recuperaron dos millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y diez pacas de cigarrillos.

Los dos responsables del hurto ya tenían antecedentes judiciales

Durante la verificación de antecedentes judiciales, las autoridades aseguran que los capturados registraban procesos por porte ilegal de armas, hurto agravado, homicidio y fuga de presos.

“Al verificar los antecedentes de estas personas se puede determinar diferentes anotaciones por diferentes delitos como homicidio, hurto calificado, tráfico y porte de armas de fuego”, dijo Óscar Flórez Perdomo, coronel y comandante de la estación de policía de la localidad.

Por el momento, los detenidos ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.