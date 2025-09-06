Corrupción y sostenibilidad, ¿Cuál es su relación?

La corrupción es un tema que genera mucha preocupación dentro de los ciudadanos, especialmente a nivel de Latinoamérica.

Colombia no es ajena a problemas de corrupción. Uno de los casos más recientes y conocidos por la ciudadanía tiene que ver con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, no es el único caso y esto ha desencadenado un deterioro de la confianza hacia las instituciones, perdida de recursos y un aumento significativo en los costos que deben pagar los ciudadanos por bienes y servicios.

En términos de sostenibilidad y cuidado del planeta, la preocupación es evidente pues los recursos que deberían ser utilizados en la lucha contra el calentamiento global y la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se están desviando hacia intereses particulares.

El ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) en una de sus metas habla de evitar la corrupción y el soborno. Y esto hace énfasis no solo a la corrupción de los gobiernos sino también a la corrupción dentro de la empresa privada y por eso se crearon los criterios ASG (ambiental, social y gobernanza).

Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, expone que en Colombia tenemos indicadores que demuestran que la situación en Colombia es delicada en el índice de percepción de corrupción y no logramos superar una calificación de 40 puntos sobre 100. “Deberíamos estar por lo menos en 50 puntos sobre 100 para que pudiéramos estar mostrando que la corrupción no es un problema tan serio y tan delicado en el ámbito público”.

Y agrega “El 25% de las personas directamente afectadas por corrupción en los datos que nosotros analizamos son niños, niñas, jóvenes que están siendo afectados en sus derechos y en la garantía de su calidad de vida por temas de corrupción”

Por otro lado, desde la Corporación Transparencia por Colombia se viene trabajando en la disminución de la corrupción desde cuatro frentes: corrupción administrativa, corrupción política, corrupción judicial y corrupción privada.

Sin embargo, todo este trabajo no es posible sin un cambio de mentalidad del ciudadano del común, ya que está tan normalizada la corrupción que la misma sociedad está generando una aceptación hacia ella, “pensamos y creemos que ese es el comportamiento que debemos seguir, porque lo estamos viendo en otras personas, porque esto no le hace daño a nadie o el voy a robar, pero voy a robar poquito o roba, pero hace” enfatiza Hernández.