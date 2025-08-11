Corte Suprema investiga a Ricardo Orozco por presuntos hechos de corrupción en el sector salud

Tolima

La Corte Suprema de Justicia investiga al exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco, por los contratos y convenios firmados para inversiones en el sector salud en el departamento entre los años 2020 y 2023.

El hecho fue confirmado en una comunicación enviada a Rodolfo Enrique Salas como director jurídico del Ministerio de Salud por Jaime Andrés Ardila Sierra asistente de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente Rodolfo Salas quien en la actualidad se desempeña como secretario General del Ministerio de Salud fue la persona que denunció estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia.

“En forma atenta, se comunica que, de conformidad con el reparto efectuado por la Secretaría Administrativa de las Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el radicado de la referencia correspondió a la señora Fiscal Tercera Delegada, en razón de la denuncia instaurada por usted contra Ricardo Orozco”, dice el documento.

A la vez en la carta se indica a que “Por hechos o situaciones relacionadas con el ejercicio del cargo como gobernador del departamento del Tolima”.

En varias oportunidades el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en sus visitas al departamento ha advertido que se debe investigar los recursos que se invirtieron en medio de la pandemia en el departamento del Tolima y durante la administración de Ricardo Orozco.

Por ahora el exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco, no se ha pronunciado sobre esta investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por hechos que habrían sucedido entre los años 2020 y 2023.

Dato: en el departamento se ha mencionado en diferentes escenarios que habría existido a nivel departamental un presunto cartel de la salud, situación que deberán investigar los entes de control.