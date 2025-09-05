Más de $10.000 millones de pesos en contratos bajo la lupa por denuncias en Ecopetrol

Tras una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 30 de agosto, señala que tres funcionarios de Ecopetrol habrían participado en presuntas irregularidades facilitado la venta de contrataciones a distintas empresas y utilizando presuntos testaferros y compañías de “fachada”.

Según el documento, los funcionarios adjudicaron contratos que superarían los 10.000 millones de pesos distribuidos en cuatro firmas señaladas como: Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS y Semic SAS, las cuales habrían representado el 3,5% del total de los contratos.

¿Cuáles son los funcionarios implicados en esta denuncia?

En el documento enviado a la Procuraduría General involucra a Mauricio Posada, jefe de Abastecimiento de Ecopetrol, Henry Muñoz, profesional del área y a Edwin Palma. Según los denunciantes, los tres habrían participado en la supuesta venta de procesos de contratación de la estatal en Barrancabermeja a Renzo Serrano, empresario señalado de manejar varias compañías a través de presuntos testaferros.

Dentro de las pruebas, se resalta un contrato específico identificado con el código CW227924. En este caso, la denuncia sostiene que Mauricio Posada habría recibido 300 millones de pesos desempeñando un papel determinante para que se concretara la adjudicación.

Finalmente, Caracol Radio consultó a Ecopetrol frente a esta denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación y se encuentra a la espera de una respuesta oficial por parte de la compañía.