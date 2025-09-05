Vingegaard, líder de Vuelta España etapa 13: Así quedaron los colombianos en clasificación general

Gran reto en las alturas para los pedalistas de la Vuelta España. Este viernes 5 de septiembre se llevó a cabo la etapa 13, que contó con un recorrido de 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y L’Angliru, en el que además hubo dos premios de montaña de primera categoría y uno fuera de categoría, que fue el que cruzó la meta.

El ganador del día fue el portugués Joao Almeida, que tuvo una exhibición en la montaña y solo Jonas Vingegaard pudo responderle al ataque. Sin embargo, el danés, líder de la general, no tuvo piernas suficientes para atacar al pedalista del UAE y fue Almeida el que terminó bonificando.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor del día fue Harold Tejada, quien entró en el puesto 11 a 3 minutos y 43 segundos del ganador. Por su parte, tuvo una gran jornada Juan Guillermo Martínez, quien llegó en el puesto 15 y mejoró en 19 posiciones su ubicación en la clasificación general.

🇵🇹 JOÃO ALMEIDA triunfa no mítico Angliru e assina a vitória mais importante da sua carreira 🔥 pic.twitter.com/onyiArxzv7 — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) September 5, 2025

Clasificaciones de la etapa 13

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Joao Almeida UAE Team Emirates XRG 4h 54′ 15″ 2. Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike m.t. 3. Jai Hindley Red Bull - BORA +28″ 11. Harold Tejada XDS Astana +3′43″ 15. Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL +4′24″ 16. Egan Bernal Ineos Grenadiers +4′ 32″ 57. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +20′05″ 81. Brandon Rivera Ineos Grenadiers +25′50″ 112. Sergio Higuita XDS Astana +29′17″

Así quedó la general en la etapa 13

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike 49h 30′ 54″ 2. Joao Almeida UAE Team Emirates XRG 46″″ 3. Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team +2′18″ 12. Egan Bernal Ineos Grenadiers +8′ 01″ 14. Harold Tejada XDS Astana +10′00″ 21. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +31′ 49″ 51. Juan Guillermo Martínez Brandon Rivera Team Picnic PostNL +1:12:25 52. Brandon Rivera Ineos Grenadiers +1:14:01 85. Sergio Higuita XDS Astana +1:46:34

