Vingegaard, líder de Vuelta España etapa 13: Así quedaron los colombianos en clasificación general

Gran reto en las alturas para los pedalistas de la Vuelta España. Este viernes 5 de septiembre se llevó a cabo la etapa 13, que contó con un recorrido de 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y L’Angliru, en el que además hubo dos premios de montaña de primera categoría y uno fuera de categoría, que fue el que cruzó la meta.

El ganador del día fue el portugués Joao Almeida, que tuvo una exhibición en la montaña y solo Jonas Vingegaard pudo responderle al ataque. Sin embargo, el danés, líder de la general, no tuvo piernas suficientes para atacar al pedalista del UAE y fue Almeida el que terminó bonificando.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor del día fue Harold Tejada, quien entró en el puesto 11 a 3 minutos y 43 segundos del ganador. Por su parte, tuvo una gran jornada Juan Guillermo Martínez, quien llegó en el puesto 15 y mejoró en 19 posiciones su ubicación en la clasificación general.

Clasificaciones de la etapa 13

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Joao Almeida UAE Team Emirates XRG4h 54′ 15″
2.Jonas VingegaardVisma Lease a Bikem.t.
3.Jai HindleyRed Bull - BORA+28″
11.Harold TejadaXDS Astana+3′43″
15.Juan Guillermo MartínezTeam Picnic PostNL+4′24
16.Egan BernalIneos Grenadiers+4′ 32″
57.Santiago BuitragoBahrain Victorious+20′05″
81.Brandon RiveraIneos Grenadiers+25′50″
112.Sergio HiguitaXDS Astana+29′17″

Así quedó la general en la etapa 13

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardVisma Lease a Bike49h 30′ 54″
2.Joao AlmeidaUAE Team Emirates XRG46″″
3.Tom PidcockQ36.5 Pro Cycling Team+2′18″
12.Egan BernalIneos Grenadiers+8′ 01″
14.Harold TejadaXDS Astana+10′00″
21.Santiago BuitragoBahrain Victorious+31′ 49″
51.Juan Guillermo Martínez Brandon RiveraTeam Picnic PostNL+1:12:25
52.Brandon Rivera Ineos Grenadiers+1:14:01
85.Sergio HiguitaXDS Astana+1:46:34

