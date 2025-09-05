Vingegaard, líder de Vuelta España etapa 13: Así quedaron los colombianos en clasificación general
Repase las ubicaciones de los pedalistas nacionales, tras la etapa 13.
Gran reto en las alturas para los pedalistas de la Vuelta España. Este viernes 5 de septiembre se llevó a cabo la etapa 13, que contó con un recorrido de 202.7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y L’Angliru, en el que además hubo dos premios de montaña de primera categoría y uno fuera de categoría, que fue el que cruzó la meta.
El ganador del día fue el portugués Joao Almeida, que tuvo una exhibición en la montaña y solo Jonas Vingegaard pudo responderle al ataque. Sin embargo, el danés, líder de la general, no tuvo piernas suficientes para atacar al pedalista del UAE y fue Almeida el que terminó bonificando.
¿Cómo le fue a los colombianos?
El mejor del día fue Harold Tejada, quien entró en el puesto 11 a 3 minutos y 43 segundos del ganador. Por su parte, tuvo una gran jornada Juan Guillermo Martínez, quien llegó en el puesto 15 y mejoró en 19 posiciones su ubicación en la clasificación general.
Clasificaciones de la etapa 13
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Joao Almeida
|UAE Team Emirates XRG
|4h 54′ 15″
|2.
|Jonas Vingegaard
|Visma Lease a Bike
|m.t.
|3.
|Jai Hindley
|Red Bull - BORA
|+28″
|11.
|Harold Tejada
|XDS Astana
|+3′43″
|15.
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|+4′24″
|16.
|Egan Bernal
|Ineos Grenadiers
|+4′ 32″
|57.
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|+20′05″
|81.
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|+25′50″
|112.
|Sergio Higuita
|XDS Astana
|+29′17″
Así quedó la general en la etapa 13
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Visma Lease a Bike
|49h 30′ 54″
|2.
|Joao Almeida
|UAE Team Emirates XRG
|46″″
|3.
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+2′18″
|12.
|Egan Bernal
|Ineos Grenadiers
|+8′ 01″
|14.
|Harold Tejada
|XDS Astana
|+10′00″
|21.
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|+31′ 49″
|51.
|Juan Guillermo Martínez Brandon Rivera
|Team Picnic PostNL
|+1:12:25
|52.
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|+1:14:01
|85.
|Sergio Higuita
|XDS Astana
|+1:46:34
En desarrollo...