🔴 Etapa 14 de Vuelta España: siga EN VIVO el recorrido de Egan Bernal, Buitrago, Tejada y más

<b>Los corredores afrontarán este sábado 6 de septiembre la etapa 14 de la Vuelta España</b>, que contará con un recorrido de 135.9 kilómetros con inicio en la villa de Avilés y final por el Alto de la Farrapona.<b>Esta jornada tendrá más de 4.000 metros de desnivel acumulado </b>y un cierre de alta montaña, puerto de primera categoría,<b> además en el kilómetro 90 se encontrará el sprint intermedio bonificado </b>en Entregu.A continuación el recorridoCabe recordar que <b>el que coronó la etapa 13 de la Vuelta España fue el portugués João Almeida, </b>que completó un tiempo de 4h 54′ 15″.<a href="https://caracol.com.co/2025/09/05/vingegaard-lider-de-la-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-en-la-clasificacion-general/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/05/vingegaard-lider-de-la-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-en-la-clasificacion-general/"><b>REPASE ACÁ LA TALA DE CLASIFICACIÓN</b></a>Por su parte, <b>el mejor colombiano fue Harold Tejada, que cruzó en la posición 11 </b>con una diferencia de +3′43″<b> </b>sobre el portugués. Mientras que <b>Egan Bernal se sigue consolidando como el mejor colombiano en la clasificación general</b>, ocupando el puesto 12 a 8 minutos y 1 segundo del líder Jonas Vingegaard, seguido de Harold <b>Tejada y Santiago Buitrago.</b>